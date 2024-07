Scena surreale alle Olimpiadi | un intruso si tuffa in piscina durante la gara di nuoto VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dal giocatore australiano che si è amputato parte del dito a Gianmarco Tamberi che ha perso la fedel’inaugurazione, ledi Parigi hanno già regalato molte storie buffe e curiose. A queste se n’è aggiunta recentemente un’altra, che ha visto protagonista un uomo ribattezzato dai social “Bob the cap Catcher”. Cos’ha combinato quest’uomo diventato improvvisamente star dei social? I fatti si sono svolti alla vasca de La Defense Arena, dove si stava svolgendo una delle batterie dei 100 metri rana femminili. Era tutto pronto per la partenza, ma lo speaker ha fermato le atlete pronte arsi ine gareggiare per un oggetto estraneo in acqua, cioè una cuffietta.