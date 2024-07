Re Carlo apre ai visitatori per la prima volta la sala iconica di Buckingham Palace

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024) ReIII ha aperto al pubblico alcuni luoghi iconici della monarchia inglese. Da alcuni giorni, infatti, idipotranno vedere dal vivo la della stanza che sisul famoso balcone da cui si affaccia la Famiglia Reale. Si tratta dellain assoluto in cui la stanza sarà aperta per mostrare cosa custodisce al proprio interno. La Centre Room, recentemente restaurata, è la stanza in cui la Famiglia Reale si riuniscedei grandi momenti sul balcone. Finora nessuno aveva avuto accesso a questa, che è stata aperta al pubblico per lail 15 luglio. In questai reali hanno celebrato incoronazioni, matrimoni e giubilei ed è qui che reIII ha scelto di registrare il suo ultimo messaggio di Natale a dicembre.