Parigi 2024 tennis Paolini supera Linette e raggiunge gli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Jasminehato Magdaal secondo turno del torneo singolare femminile alle Olimpiadi di, attraverso il risultato 6-4, 6-1. Dopo l’esordio vittorioso a discapito della romena Ana Bogdan, la giocatrice toscana si è ripetuta contro la polacca sopra citata, dando seguito alla sua annata semplicemente sensazionale. Sul Suzanne Lenglen, a lei tanto caro anche recentemente al Roland Garros, l’italiana ha mostrato il solito impeto offensivo, man mano smontando il piano tattico di, quest’ultima giocatrice pericolosa qualora le si lasci il pallino del gioco in mano., amata dal pubblico di, ha ottenuto il pass per glidi finale dell’evento a cinque cerchi e sfiderà una tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la slovacca Anna Karolina Schmiedlova: in palio un posto ai quarti.