Parigi 2024 scherma sciabola femminile | italiane eliminate ai sedicesimi di finale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Altre delusioni per l'Italia della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il disastro del fioretto ieri, arriva un "en plein" di eliminazioni per la squadra della sciabola, con le tre azzurre che escono tutte di scena già ai sedicesimi di finale. Non certo la miglior carta da medaglia, ma rimane comunque uno 0 su 3 che lascia l'amaro in bocca. Martina Criscio, Chiara Mormile e Michela Battiston non riescono ad avanzare agli ottavi di finale, contro avversarie comunque quotate e non certo facili da affrontare. Probabilmente la maggior delusione arriva da Criscio, che avrebbe potuto fare meglio contro l'ungherese Szucs.