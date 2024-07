Orrore alle porte di Roma | calci e pugni alla compagna incinta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tivoli, 29 luglio 2024 – Gli agenti del commissariato di Tivoli hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip nei confronti di un venticinquenne di origine cubana. All’uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri dexe dai luoghi da lei abitualmente frequentati, con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, telefonico, telematico, informatico. L’uomo, alterato dall’abuso di alcol, dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’avanzato stato di gravidanza della. La donna si era rivolta al pool antiviolenza del commissariato tiburtino, per denunciare le gravissime condotte del compagno, che sin dprime settimane di gestazione aveva commesso su di lei brutali violenze fisiche e psicologiche.