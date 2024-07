Orbetello verso stato emergenza | sindaco chiede intervento Giani

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024)diper la strage dei pesci, ilAndrea Casamentil’della Regione Toscana. “Ho richiesto che il presidente della Regione Toscana, Eugenio, dichiari lodicon la conseguente erogazione di fondi a sostegno delle operazioni di contenimento della crisi a carico del Comune”. Presidente: “Valutiamo in giunta. Prendo nella seria considerazione la formale dichiarazione dellodi calamità regionale per la laguna diquanto meno per l’contingente di tutela sanitaria nella raccolta e nello smaltimento del patrimonio ittico perso. Lodipotrà consentire anche un primo ristoro ai pescatori”.