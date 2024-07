Olimpiadi | la magia di Giovanni Toti commuove il mondo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha scritto la storia. Mai prima d’ora l’Italia aveva portato a casa una vittoria nel badminton alle. Prima dici avevano provato tre ragazze a vincere nel badminton senza mai riuscirci. Il nostro campione, bresciano di Chiari, 24 anni, partito da zero, vissuto in una famiglia senza troppe pretese, che neanche aveva la possibilità di fargli praticare uno sport così elitario, per rendere ancor più speciale una vittoria nata comunque da un ritiro per infortunio, va a consolare il due volte campione olimpico Opti, surinamese, che piange seduto a bordo campo. Un trionfo celebrato da una foto che il successo diuna favola umana bellissima.consola l’avversario, in lacrime, Soren Opti, che si ferma all’improvviso, zoppica, si deve sedere. Deve ritirarsi. Aveva già perso l’Olimpiade di Tokyo per Covid.