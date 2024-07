Nessun attacco a Parigi | Sabotati i cavi in fibra ottica della rete ferrioviaria SNCF

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024). Si è trattato di un sabotaggio ad opera di un attivista di estrema sinistra. Arrestato ieri in una sede. Si è trattato di un sabotaggio. Arrestato il 28 luglio un attivista di un movimento di estrema sinistra sinistra. La polizia lo ha trovato in una sedea Oissel (Sein-Maritime). Lo riferisce una fontepolizia citata dall’Agenzia AFP e riportato anche da “Le Figaro“. L’uomo aveva nel suo veicolo “chiavi d’accesso ai locali tecnici” , “pinze taglienti”, un “mazzo di chiavi universali”. Aveva con se inoltro anche letteratura legata all’estrema sinistra, stando alla stessa fonte citata. Lo avrebbero trovato con una copia dell’opera di Romain Huët “La vertiginerivolta: dallo Zad ai gilet gialli” (Éditions PUF). A prendere in custodia l’uomo la polizia di Rouen.