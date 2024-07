Macchi argento nel fioretto Finale thrilling vince Cheung Ka Long di Hong Kong

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024)nelKadiFilippoha perso all’ultima stoccata: 14-15. Era in vantaggio 14-12. E poi per due volte al Var i due arbitri non se la sono sentita di assegnare una stoccata dubbia (in contemporanea) e la terza volta sul 14 pari ha vinto il formidabile fiorettista diche era campione olimpico in carica. È stata comunque la rivincita delitaliano dopo la debacle di ieri della scherma. Polemiche per la. Il ct Cerioni furibondo, soprattutto per le due prime due decisioni sul 14 pari. Poi, secondo la Granbassi (che se ne intende) sulla terza stoccata effettivamente ha toccato primaKa. E stata unaappassionante tra due grandi tiratori.