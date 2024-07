Impallomeni | Napoli per lo Scudetto? Conte avrà due vantaggi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilviene messo vicino all’Inter in ottica. Viene dal decimo posto ma ha duesecondo Stefanosu TMW Radio.– Stefanoha descritto la prossima stagione dei partenopei, avvicinati al primo posto anche grazie alla presenza del tecnico ex Inter: «Ilpuò lottare per locon l’Inter? Le sue squadre non è che giochino male, anzi.ha dimostrato col suo lavoro di metterle bene e di avere un equilibrio.due: peggio di così non si potrà fare, perché ilarriva da un decimo posto sconfortante, e poiilo di giocare solo una volta a settimana. L’organico è di primissimo livello, sarà da toccare le corde giuste per rimettere in moto la squadra».