Il ritorno della linea 73 Il bus arriverà in centro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo un anno di proteste, il bus 973 cambia percorso e, in pratica, farà le stesse fermate dell’ex73, soppressa in seguito all’aperturametropolitana M4 nel luglio 2023. L’annuncio è arrivato dal Comune che ha spiegato che, dall’autunno prossimo, il capodel 973 sarà in via Morosini, nei pressi di piazza Cinque Giornate. Rispetto alla vecchia 73 mancherà quindi il tratto di corso di Porta Vittoria e l’arrivo in piazza San Babila, ma sarà “coperto“ il tratto Corsica e 22 marzo. In questo modo - dice Palazzo Marino in una nota - il Comune concretizza quanto chiesto in un ordine del giorno del Consiglio comunale, in seguito alle proteste dei cittadini. Contro la soppressione73 si erano mobilitati fin dall’estate 2023 i comitati di Forlanini, viale Corsica e corso 22 Marzo, rimasti in pratica con il solo tram 27 per il