Cinque bimbi sanniti ricoverati al ‘San Pio’ | due casi di salmonellosi accertati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono due ididai medici delper un totale dipresso il nosocomio beneventano. Per gli altri tre (età inferiore ai 4 anni) si tratterebbe di una sintomatologia attribuibile a gastroenterite batterica. E’ al momento questa la situazione presso la Uoc di Pediatria diretta dalla dr.ssa Lidia Grappone: si attende nelle prossime ore la definizione diagnostica per gli altri 3 bambini. Tutti i bambini, il più piccolo dei quali ha 17 mesi, grazie alle cure ricevute, sono in condizioni stabili. L'articoloal: duediproviene da Anteprima24.it.