Bistrattati capelli d' angelo | il New York Times omaggia la pasta antica nata per le neo mamme

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un tuffo negli anni ’90, quando la moda del salutismo ha iniziato a cambiare radicalmente il modo in cui mangiamo. E così anche la, meglio se un po’ light magari finissima? Id’, per esempio, fili sottilissimi da mangiare con il brodo o con un po’ di pomodoro fresco sono oggi sempre più difficili da trovare. C’è stato un momento in cui erano piuttosto in voga, anche all’estero, poi come tutte le tendenze anche questa è passata, ma oggi il Newha deciso di celebrare il curioso formato di, adatto alle giornate più torride.d', il piatto perfetto per l'estate Un articolo a firma di Emily Weinsteinni con la ricetta di Dan Pelosi, autore del giornale e content creator da migliaia di follower, famoso per le sue polpette e le ricette della tradizione italiana.