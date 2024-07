Arezzo settimana chiave Ogunseye il nome caldo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Andrea LorentiniQuella che si apre oggi potrebbe essere unaper l’attaccante. Nello Cutolo, come noto, ha fissato l’11 agosto quale deadline per consegnare a Troise il centravanti, ma il ds sta cercando di chiudere prima del termine dell’esordio in Coppa Italia così da permettere all’allenatore napoletano di inserire nei meccanismi la punta prima del debutto in campionato del 25 agosto. Avere una punta già rodata quando al Comunale arriverà il Campobasso è l’obiettivo di direttore sportivo e tecnico. Sfumato l’assalto a Morra poco prima di metà luglio, Cutolo ha sfogliato la margherita in queste settimane e sono diversi i profili finiti nel suo taccuino. Allo stato attuale ilpiùsembra essere quello che conduce a Roberto, in uscita dal Cesena e già obiettivo amaranto la scorsa estate.