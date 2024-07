Allerta caldo | aumentano le città con il bollino rosso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Continua a salire l’lecon il. L’indicatore del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che certifica il massimo livello di rischioper tutta la popolazione. Se ieri i centri urbani contrassegnati inerano 6 (Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma), sulle 27prese in considerazione dal ministero, oggi salgono a 11, domani a 13 e mercoledì saranno 12. In particolare oggi sono daBologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia e Rieti. Domani all’elenco si aggiungono Roma (oggi in arancione, rischioper i più fragili), Torino e Napoli mentre Campobasso diventerà arancione. Mercoledì daanche Viterbo, mentre Napoli e Palermo saranno gialle (pre-per una possibile ondata di calore).