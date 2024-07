ACQUA AZZURRA! Thomas Ceccon si invola nella galassia dei miti ed è campione olimpico dei 100 dorso!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nicolò Martinenghi batte erisponde. Ieri Tete aveva vinto l’oro nei 100 rana a queste Olimpiadi di Parigi 2024 e oggi è spettato afare lo stesso nei 100. Il completamento del cerchio per il veneto che, dopo i titoli agli Europei e ai Mondiali, voleva a tutti i costi quelloe così è stato. Ha gareggiato in maniera molto lucida il nostro portacolori, controllando la sfuriata del cinese Xu Jiayu (52.32)prima vasca (25.10 rispetto al 24.88) e poi facendo la differenza con il suo ritorno. Un secondo 50 metri da 26.90 che è valso il totale di 52.00. Non è arrivato il record del mondo, ma sinceramente non ha grande importanza perché in una competizione del genere conta vincere. Grande tensione prima della partenza, mal’ha gestita alla grande, mettendo in pratica alla perfezione la strategia che aveva espresso ieri dopo le semifinali.