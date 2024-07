Abusi su piccole allieve durante gli allenamenti arrestato maestro di arti marziali nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)sessualigli. Arriva da Salerno e nello specifico da Capaccio Paestum la notizia dell’arresto di undiper cui il giudice per le indagini preliminari, Giandomenico D’Agostino, ha disposto gli arresti domiciliari per violenza sessuale ai danni di tre bambine di età compresa tra 8 e 12 anni. La Procura di Salerno, guidata Giuseppe Borrelli, contesta il reato all’uomo, 68 anni, che ha subito anche una perquisizione da parte della polizia L’inchiesta è scattata dopo le denunce presentate dai genitori delle vittime. I fatti, stando al capo di imputazione, risalgono al luglio dello scorso anno e sarebbero avvenutile lezioni in palestra, dove le bambine avrebbero subito palpeggiamenti e contatti inappropriatigli esercizi di stretching.