Un altro incidente sul lavoro Travolto da travi nel cantiere l’operaio 59enne non ce l’ha fatta

(Di domenica 28 luglio 2024) Infortunio sul, non ceschiacciato da alcunedi legno in undi via Marconi, nel quartiere degli Archi: è morto ieri Paolo Gabbiani, iloriginario di Brescia, titolare di un’azienda artigiana, che stava eseguendo dei lavori nei pressi dello svincolo per l’Asse che porta al porticciolo turistico di Marina Dorica. Il, stando a quanto si apprende, si trovava nei pressi dell’edificio che ospita il Centro H, struttura per persone disabili. L’uomo, stando alle primissime informazioni che erano circolate subito dopo l’accaduto, pare stesse lavorando sotto una gru quando il carico sospeso si è staccato dal braccio meccanico, cadendo quindi a terra. Gabbiani sarebbe finito sotto alcune lastre pesanti, schiacciato sul pavimento. Immediata da parte dei colleghi la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza.