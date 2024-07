Pronti via | è subito scontro sul bilancio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Primonel consiglio comunale di Castel Maggiore tra il Pd, in minoranza, e Cose Nuove, lista civica di maggioranza che ha conquistato a sorpresa il Comune. Pomo della discordia i bilanci comunali e quelli dell’Unione Reno Galliera. Da una parte il sindaco Luca Vignoli dice che stanno venendo a galla delle magagne non da poco; dall’altra il Pd, per voce del capogruppo Paolo Gurgone, sostiene che i bilanci sono sani e trasparenti. "Siamo stati attaccati da Cose Nuove – spiega Gurgone – di una gestione approssimativa e imprudente delle finanze comunali, oltre che di scarsa trasparenza. Tuttavia ildi Castel Maggiore è in ottima salute.