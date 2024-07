Nuoto Alberto Razzetti accede in finale col 6 tempo nei 400 misti Marchand prenota l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)ci sarà nelladei 400uomini della seconda giornata delle gare dia queste Olimpiadi 2024 di Parigi. Nel day-2 di batterie, c’era attesa su quanto avrebbe fatto il ligure nelle heat di una specialità così particolare. Come al solito, gestire farfalla, dorso, rana e stile libero non è così semplice.l’ha fatto in maniera autorevole, seguendo l’americano Carson Foster e facendo vedere soprattutto un ottimo dorso, suo noto punto debole. Non è un caso che il “Razzo” abbia toccato la piastra di metà gara con il crono di 2:00.56, migliore del passaggio del record italiano stabilito a Riccione sul finire del 2023 (2:00.71). A rana e a stile libero c’è stata anche una gestione delle energie, anche perché poi tutto lo si darà nell’atto conclusivo. E così è arrivato un 4:11.