LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Ranghieri Carambula avanti di un set equilibrio nel secondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-11preciso nell’evitare van de Velde a muro. 10-11 Non sbaglia neanche Immers:in questa fase. 10-10 Fortissimo anchesu una palla comoda dal centro. 9-10 Stavolta van de Velde tira fortissimo e gli azzurri non riescono a opporre un muro. 9-9 Altra sky ball die l’attacco di van de Velde se ne va fuori. 8-9 Si scompone nell’attacco van de Velde, azzurri che rimangono attaccati. 7-9 Molto bravo, preciso nell’attacco. 6-9non riesce nel gioco di prestigio in rovesciata. 6-8 Van de Velde sale a muro, ora gli olandesi stanno salendo di colpi. 6-6 Molto preciso con il lungolinea Immers. 6-4non sbaglia più! 5-4 Attacco di seconda intenzione troppo ambizioso di. 5-3 MUROOOOOOOOOOOOOOOOIIIIII! 4-3 Ottima diagonale di