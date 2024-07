L’estate vuole la Canary Clutch che piace ad Anya Taylor-Joy

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 luglio 2024) Si torna a parlare di volatili con JW Anderson: la sua nuova proposta è una, piaciuta tantissimo ad-Joy che l’ha portata con sé a Wimbledon. Piccione prima, canarino poi. JW Anderson continua a proporre il suo concetto di glam animalier e, dopo aver riscosso successo generando curiosità con una Pigeonsfoggiata anche da Carrie Bradshaw, per2024 punta alla. E se tempo fa la primissima a sfoggiarla è stata Sarah Jessica Parker in And Just Like That, questa volta l’onore è tutto di-Joy. Crediti: Ansa – VelvetMagSarà che forse la sua chioma biondo platino è diventato un tratto distintivo del suo glam e si rispecchia quindi nella sfumatura accesa della pochette. O sarà semplicemente che l’attrice è ad oggi una delle fashion icon più seguite della sua generazione.