La pesca si ferma fino a metà settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Da mercoledì i pescherecci di Cesenatico rimarranno in porto per il Fermo. Le barche di medie e grandi dimensioni non usciranno in mare sino al 13, seguendo la prassi di un provvedimento finalizzato al ripopolamento delle specie ittiche e a dare respiro al nostro mare. Il fermo a Cesenatico riguarda venticinque imbarcazioni dedite allaa strascico, mentre i pescherecci più piccoli, che utilizzano sistemi dinon invasivi, impiegando reti, nasse e cogolli, potranno continuare l’attività svolta solitamente sotto costa. Inoltre continuano a lavorare regolarmente le vongolare e le cozzare, in servizio nei due allevamenti di cozze presenti al largo di Cesenatico. Le barche che utilizzano la tecnica alla volante, che a Cesenatico sono quattro, stanno ferme in porto solo in agosto ed effettueranno un ulteriore fermo in ottobre.