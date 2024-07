La falsa teoria dell’incandidabilità di Kamala Harris perché non è cittadina americana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 luglio 2024) Si sostiene chesia incandidabile alle elezioni presidenziali degli Usanon avrebbe ottenuto lanzaalla nascita, ma soltanto successivamente. In realtà, se verrà nominata dal Partito Democratico,potrà regolarmente candidarsi per un mandato alla Casa Bianca. Vediamo nel dettagliole contestazioni sono false. Per chi ha fretta: Post online affermano chenon potrebbe essere candidata in quanto non sarebbe unastatunitense dalla nascita. Questa affermazione riguarda l’interpretazione del 14esimo emendamento della costituzione statunitense. Ma sin dalla fine del 1800 l’interpretazione delle legge conferisce ai figli di stranieri nati su suolo americano – come– lanza.