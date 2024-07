F1 Russell perde il GP del Belgio per monoposto sotto peso Vince Hamilton

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Cambia nel post gara la classifica del GP2024. Il vincitore Georgeè infatti stato squalificato dopo le verifiche tecniche, ladel britannico non è risultata conforme con undi 1.5kg inferiore al regolamento. L’ex campione di FIA F2, primola bandiera a scacchi dopo una prova eccellente, concede quindi il successo al connazionale e compagno di squadra Lewis. Seconda gioia in stagione e 105ma in carriera per il #44 dello schieramento davanti all’australiano Oscar Piastri ed alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc. La Mercedes #63 ha violato ilminimo di 798 kg richiesto dall’articolo 4.1 del regolamento tecnico della massima formula. Una vera e propria beffa per il competitivo 29enne, abile nel finale a respingere il compagno di box dopo aver effettuato una sosta in meno.