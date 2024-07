Choc a Caivano | neonata ingerisce droga per sbaglio e viene ricoverata in ospedale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Napoli, 28 luglio 2024 –in apprensione per le sorti di unadi 6 mesiinper aver ingerito della. L’incidente è avvenuto questa mattina: i carabinieri della compagnia disono intervenuti all’San Giovanni di Dio di Frottamaggiore, dove la bambina è stata. Si trova in codice giallo e non è in pericolo di vita. I militari hanno proceduto con la perquisizione della residenza della piccola, nella quale è stato trovato un grammo di marijuana: verosimilmente, potrebbe averne ingerito delle piccole quantità. I servizi sociali del comune disono stati avvisati.