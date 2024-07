Canottaggio il due senza Comini-Codato quarto e ai ripescaggi delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Davidee Giovannifanno tutto tranne che entusiasmare nel due. Nel bacino di Vaires-Sur-Merne la coppia azzurra è costretta a passare dai, venendo costretta alposto nella propria batteria. Che sicuramente non era tra le più semplici. Un posto era praticamente già impegnati da duefavorite d’obbligo della competizione, la Croazia con i fratelli Valent e Martin Sinkovic, campioni olimpici in carica, mentre Romania e Lituania risultano comunque due outsider di lusso. E difatti la lotta è costantemente tra Croazia e Romania, mentresemplicemente non ne hanno: stazionano in ultima posizione sin dai primi metri di corsa per poi mollare un po’ il colpo nel finale, chiudendo in 6’50”25, a quasi sei secondi dalla Lituania terza mentre è la Croazia a chiudere comodamente in testa in 6’35”28.