10 app per padroneggiare le lingue straniere come un madrelingua

(Di domenica 28 luglio 2024) Usare con costanza delle app per imparare leè il modo migliore per rinfrescare l'inglese studiato anni fa o mettere le basi per una lingua straniera nuova. Certo, se poi hai modo di farti un periodo di studio all'estero o parlare a lungo con unquello aiuta, e non poco. Perché non combinare le due cose? Qui ci concentriamo sulle migliori app per imparare le. Se sul web è possibile trovare moltissimi corsi online di lingua straniera, esistono altrettante applicazioni che permettono di imparare i rudimenti della grammatica e le frasi per i primi approcci di inglese, tedesco, spagnolo, cinese, russo e moltissime altre. C'è anche un'app che sfrutta l'intelligenza artificiale, grazie agli avatar Ai in grado di sostenere una conversazione con voi.