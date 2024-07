Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024)DEL 27 LUGLIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA: PREVISTO QUINDI TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’; RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO ALLE 16 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; DOMANI 28 LUGLIO IL DIVIETO SARA’ IN VIGORE A PARTIRE DALLE 7.00 E FINO ALLE 22.00.