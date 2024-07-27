Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 11:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA: PREVISTO QUINDI TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’; RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO ALLE 16 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; DOMANI 28 LUGLIO IL DIVIETO SARA’ IN VIGORE A PARTIRE DALLE 7.00 E FINO ALLE 22.00.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER L’APPIA PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD; PRUDENZA ANCHE SULL’AURELIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE NORD; CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA IL NODO PER LA A1 E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 9. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI NEI PRESSI DELL’USCITA PER L’APPIA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD; CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO; E SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VELLETRI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI; FINO AL 31 AGOSTO I TRENI REGIONALI DELLE TRATTE ROMA-VELLETRI, ROMA-ALBANO E ROMA FRASCATI SUBIRANNO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI A CIAMPINO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER I COLLEGAMENTI CON LA STESSA STAZIONE DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 08:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI; FINO AL 31 AGOSTO I TRENI REGIONALI DELLE TRATTE ROMA-VELLETRI, ROMA-ALBANO E ROMA FRASCATI SUBIRANNO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI A CIAMPINO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER I COLLEGAMENTI TRA LA STAZIONE DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI. romadailynews
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