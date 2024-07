Scutto un sogno a occhi aperti La ragazza di Scampia a Parigi Assunta nel segno di Maddaloni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) dall’inviato E poi ci sono in agguato, sempre, le suggestioni della memoria. Che si mescolano al tremendo ritorno del sempre uguale. Cosa disse Pinoa noi cronisti di strada nel 2000, a Sydney, quando festeggiammo il suo oro olimpico nel judo? Ci disse che soprattutto lo sport, in certe terre di un’Italia che non puoi non amare nonostante le sue tragiche fragilità, ecco, sì,ci disse che soprattutto lo sport poteva salvare i giovani dagli incubi in stile Gomorra. Ce l’ha messa tutta, il campione di inizio millennio. E adesso siamo qui, sono qui, una generazione dopo, a, mentre aancora raccolgono calcinacci, sono qui a raccontare di, classe 2002. Bambina poipoi donna cresciuta nel mito di Pino, tra le luci e le ombre di una Campania che deve perennemente fare i conti con sospetti, pregiudizi, oscene verità di strada.