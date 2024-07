Scontro nel Movimento 5 Stelle Conte rifiuta la richiesta di confronto di Grillo prima della costituente | È contraria al progetto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) Il botta e risposta tra Beppee Giuseppesul futuro delsi consuma con due lettere pubblicate sul sito e certifica la distanza tra le parti. Il fondatore delchiede undell’assemblea, in quanto depositario dei valori del gruppo e non essendo stato informato dall’ex premier delle sue intenzioni.però non è d’accordo el’incontro, affinché il dibattito si consumi tutto internamente all’assemblea per rispetto aldi rilancio che ha avviato. «Ha preso più voti Berlusconi da morto cheda vivo», aveva sibillatodopo il deludente risultato delle Europee, e nel suo messaggio critica chi ha destualizzato una sua battuta per far emergere un presunto dissidio tra il garante del M5s e il suo presidente.