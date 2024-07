Quando finiscono caldo e notti tropicali? Giuliacci | La data della svolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) L'alta pressione non molla la presa e, anzi, stringe nella morsa l'Italia. Le temperature, per questo, continuano a schizzare verso l'alto. Il colonnello Marionon usa giri di parole: "Ci attende una nuova intensa ondi calore, con ilche diventerà ancor più intenso di quello attuale, già di per sé piuttosto fastidioso", ha anticipato. Ma quale sono le giornate da segnare in rosso sul calendario? Stando a quanto l'esperto ha scritto su meteo.it, bisognerà fare attenzione alla "parte centrale"prossima settimana. Il meteorologo ha annunciato che le colonnine dei termometri saliranno fino a segnare "temperature massime saranno comprese fra 33 e 40 gradi". Ma non è tutto. Bisogna spiegare, infatti, "che i valori notturni rimarranno quasi dappertutto al di sopra di 20 gradi, costringendoci a sopportare delle opprimenti".