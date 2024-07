Parigi 2024 Jolly | nella Cerimonia le idee repubblicane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 lug. (askanews) – Un grande spettacolo, che ha voluto difendere e ribadire le “e quelle di inclusione, benevolenza, generosità e solidarietà”. Così il direttore artistico dellainaugurale delle Olimpiadi di, Thomas, ha riassunto la propria visione all’indomani dello show che è stato seguito da tutto il mondo. “Non volevo essere sovversivo, né provocare choc. Semplicemente, in Francia abbiamo il diritto di amarci, come vogliamo e con chi vogliamo. Abbiamo il diritto di credere o di non credere. La risposta diarriva dopo le molte polemiche sollevate, in primis dai vescovi francesi, ma poi ripresa da molti esponenti politici conservatori, tra i quali anche Matteo Salvini, per le scene ritenute offensive nei confronti del Cristianesimo.