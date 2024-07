Momento nero per Scampia | alle Olimpiadi delusione per Susi Scutto la judoka allieva dei Maddaloni video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Sfuma il sogno della prima medaglia, seppur di bronzo, per il judo italiano. Nel ripescaggio della categoria -48kg, infatti, Assunta, atleta napoletana originaria del quartiere di(dove si è verificato il crollo delle Vele), cede alla padrona di casa Shirine Boukli, che trova il suo unico punto con un waza-ari nelle prime fasi del combattimento. In una lotta dalla grande intensità, risulta decisiva l’atmosfera infuocata dell’Arena Champ de Mars, capace di caricare la transalpina. Nulla da fare per l’azzurra, che vede tutti i suoi attacchi sfumare. Il pubblico francese scandisce col countdown gli ultimi secondi e saluta con un’ovazione finale il successo di Boukli, che disputerà una delle due finali per il bronzo.perNegli ottavi era svanito il sogno dell’oro, quandoera stata battuta a sorpresa alla svedese Babulfath.