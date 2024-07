Mario Sechi | prigionieri tra Cretinetti e Tontolini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Il Pd è ossessionato dal “pericolo fascista” che s'annida in ogni piazza, strada, casa, albergo, scuola e asilo, in cucina, nella stanza da letto, nella doccia. Basta un fremito del braccio destro, una parola granitica che evoca il Ventennio, una posa mascellare che ricorda lo stile littorio e subito scatta l'emergenza democratica, la mobilitazione, il sit in, lo stato di agitazione in fabbrica e in redazione. L'ultima grave minaccia alla libertà è arrivata da un professore dell'Istituto Pirelli di Roma e le prove del complotto sono schiaccianti: le foto del saluto romano con i suoi alunni. Le fondamenta delle istituzioni hanno tremato.