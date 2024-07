LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Samele sfiderà Elsissy per il bronzo nella sciabola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:40 Rieccoci amici di OA Sport. Iniziano i duelli per le medaglie. 20:31 Piccola pausa prima della finale per ildella spada femminile che inizierà alle 20.40. A tra poco. 20:29 Queste le finali per le medaglie dellamaschile: Finale per il: Luigi(ITA) – Ziad(EGY) ore 21.05 Finale per l’oro: Oh Sanguk (KOR) – Fares Ferjani (TUN) ore 21.55 OH SANGUK (KOR) – LUIGI(ITA) 15-5. Finisce qui, con la quindicesima rapida stoccata dell’asiatico. Per il pugliese sarà finale per ilcontro l’egiziano Ziad. 5-14 Difesa di misura ed attacco vincente in avanzamento del sudcoreano. Match point. 5-13 Parata e risposta vincente di. 4-13 Ancora a segno il velocissimo Oh Sanguk. 4-12 Non riesce a controbattere, che appare anche sfiduciato. 4-11 +7 per il coreano, che si esalta.