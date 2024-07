LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | sfida tra Gran Bretagna e Stati Uniti nella prima suddivisione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Startlist e ordine di rotazione 12:37 ATTENZIONE! Artur Dolgopyat, probabilmente il favorito per l’oro al corpo libero, rischia addirittura di rimanere fuori dalla finale! L’israeliano si ferma a 14.466 (D:6.4, E:8.066) e al momento è terzo, mancano ancora tantissimi ginnasti che possono fare meglio. 12:34quinta rotazione lasi esibirà al cavallo con maniglie, il Canada al volteggio, la Germania alle paralleli pari, glialla sbarra, gruppi misti al corpo libero e agli anelli. 12:31in testa dopo quattro rotazioni con 171.829, secondi glicon 171.231, terzo il Canada con 162.730 e quarta la Germania con 162.531. 12:28de prova al quadrato anche per Luke Whitehouse, il britannico potrebbe sognare la finale con il suo 14.533.