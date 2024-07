LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso le batterie del singolo femminile attesa per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

10:06 Sverri Nielsen si aggiudica l'ultima batteria delmaschile. Per il danese crono di 6:53.50 e pass per i quarti di finale conquistato al pari di Bulgaria ed Ungheria. 10:02 Detta il ritmo il danese Nielsen, che transita al comando al passaggio dei 1000 metri con oltre due secondi su Bulgaria ed Hong Kong. 09:59 Ultima batteria delmaschile. Questa la startlist: Bendeguz Pal Petervari Molnar (HUN) Sverri Nielsen (DEN) Hin Chun Chiu (HKG) Javier Insfran (PAR) Kristian Vasilev (BUL) 09:55 Or Zeidler domina la penultima heat chiudendo in solitaria con il tempo di 6:54.72. Avanzano ai quarti anche Uruguay e Cuba. 09:53 Il campione del mondo di Belgrado gestisce comodamente lo sforzo della quinta batteria quando ormai mancano gli ultimi 500 metri.