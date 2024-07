LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si comincia con Ivaldi nel C1 poi Stefanie Horn

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Si partirà con le prime due run di kayak femminile e canadese maschile. 14.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla prima giornata dellaalledi2024. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla prima giornata dellaalledi2024. L’Italia sarà rappresentata in tutte le sei specialità inserite nel programma, nella giornata di oggi si andrà in acqua per le batterie del kayak femminile e della canadese maschile. Sarà subito il turno diin Francia, l’azzurra partirà da outsider in una disciplina, quella del kayak, in grado di portale soddisfazioni lo scorso anno.