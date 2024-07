La seconda vita di Matteo Berrettini è realtà | altro torneo vinto colpi vincenti e convinzione E ora il futuro è dalla sua parte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Come rendere un’esclusione olimpica una opportunità di rilancio. Per maggiori informazioni, chiedere aSvizzera all’Austria, da Gstaad a Kitzbühel, da un francese all’. Prima Quentin Halys, poi Hugo Gaston. Tutto all’insegna di un unico comune denominatore: la vittoria. L’azzurro conferma il suo grande stato di forma e trionfa anche sulla terra rossa di Kitzbühel, ancora una volta senza perdere nemmeno un set, superando Gaston con il punteggio di 7-5 6-3. Un successo in qualche modo storico, in quanto si tratta del decimo della carriera. Come Adriano Panatta nella speciale classifica azzurra, secondo solo a Jannik Sinner. Le due settimane passate tra le Alpi svizzere e austriache hanno posto fondamenta importanti nel processo di rinascita di, assumendo le sembianze di un nuovo trampolino di lancio.