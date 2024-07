Giulia Cecchettin pubblicata la conversazione tra Filippo Turetta e i genitori | la furia dei social

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024), scoppia la polemica sulla famiglia del ragazzo in carcere per l’omicidio della sua ex fidanzata. Sono usciti da poco sui media i colloqui in carcere tra il padre di FIlippi, Nicola, e il figlio. I dialoghi hanno suscitato una forte indignazione. Suiim queste ore sono apparsi decini di commenti durissimi contro la famiglia del ragazzo. “Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista. Devi farti forza. Non sei l’unico. Ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare“, sono alcune delle frasi che Nicolarivolge al figlio nel colloquio in carcere del 3 dicembre 2023.