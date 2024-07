Gioco uomini e mentalità | come cambiano Juventus e Milan

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug – Se ci sono due squadre che per storia e ambizione sono chiamate a migliorare rispetto alla passata stagione, queste rispondono al nome di. I bianconeri, senza impegni continentali, dopo aver tenuto testa all’Inter fino a inizio febbraio, si sono scioltineve al sole. Il Diavolo, invece, oltre a non essere mai veramente entrato nella lotta scudetto ha deluso anche in Champions. Rimanendo a bocca asciutta pure in Europa League e Coppa Italia (trofeo conquistato dalla Vecchia Signora). Allenatori, calciatori e idee di: tanto sta cambiando dalle parti di Vinovo eello. Ma andiamo con ordine. Thiago Motta, ovvero rompere con il recente passato Rivoluzione, così viene definito ogni processo che – anche gradualmente, ma non è questo il caso – vada a mutare profondamente un certo ordine costituito.