Diritto di esistere ma senza sconti sui crimini a Gaza | Harris cambia la linea Dem su Israele Così punta a riprendersi i voti dei musulmani

(Di sabato 27 luglio 2024) “È stata glaciale nel suo atteggiamento con Netanyahu, ha mostrato una disciplina ferrea e le sue parole sono state un segnale molto chiaro”. Quanto detto in un’intervista a CNN da John Bolton, ex consigliere alla Sicurezza Nazionale, rivela il cambio di tono, e forse di sostanza, di Kamalarispetto a Joe Biden nei rapporti con. Nell’incontro con Benjamin Netanyahu a Washington, la candidata democratica alla presidenza ha chiesto che si arrivi presto al cessate il fuoco e ha espresso “serie preoccupazioni” circa la sorte dei civili della Striscia. Apparentemente, non sembra esserci stato da parte sua unmento di strategia rispetto agli anni di Biden. In realtà, un’evoluzione significativa c’è stata. In politica estera è spesso questione di sfumature e sono queste sfumature ad essere apparse importanti nel discorso di