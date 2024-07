Deadpool & Wolverine | i cameo che ci hanno fatto urlare

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 27 luglio 2024) Ce lo aspettavamo tutti che il filmsarebbe stato pieno di. Infatti così è stato, ciaccontentati in pieno e ciriservato davvero delle bellissime sorprese che rendono questo film uno dei migliori dell’MCU Non è una novità che un film dell’MCU sia pieno di, maci ha pienamente preso (qui potete saperne di più sulla nostra opinione nella recensione di). L’ultimo film che ci ha riempiti diè stato Spider-Man No Way Home, ma per quanto fosse un fanservice che ci haemozionare, a conti fatti c’erano molti buchi di trama. Nel caso diabbiamo invece un fanserviceper bene, merito soprattutto di Ryan Reynolds che si è occupato anche della scrittura del film.