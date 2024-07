Calciomercato Milan Adli e Bennacer le chiavi per sbloccare l’affare Lazar Samardzic Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 27 luglio 2024), la cessione di uno trapuò essere la chiave per. La situazione Yacinee Ismaelnon rientrano nei piani futuri dele potrebbero essere ceduti. Il loro trasferimento porterebbe nelle casse rossonere il giusto tesoretto da reinvestire sulper l’acquisto didall’Udinese. E’ questo il piano del direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada. Il club friulano chiede circa 20/25 milioni per il centrocampista serbo che ha concluso la scorsa stagione con 34 presenze in Serie A, condite da 6 goal e 2 assist. Ecco che allora, il dirigente rossonero vorrebbe monetizzare con la cessione del mediano francese ex Bordeaux, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Su, negli scorsi giorni, si era presentato l’interesse di diversi club arabi, in particolare dell’Al Shabab.