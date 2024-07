Autonomia tensioni nella maggioranza | frenata di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 luglio 2024) L’alimenta leall’interno dellafrena sul via libera al provvedimento. La palla passa al premier Meloni. Non si fermano leall’interno dell’esecutivo. A far discutere in queste ultime ore è l’differenziata. Il ministro Calderoli non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro e spinge per riuscire ad arrivare ad un via libera senza modifiche. Non la pensa in questo modo, invece,. Il leader Tajani ha confermato che la norma non è un dogma e Occhiuto, governatore della Calabria, ha chiesto delle modifiche altrimenti il rischio è quello di non votare il provvedimento. Antonio Tajani – cityrumors.it – foto AnsaIl ragionamento del presidente calabrese è molto semplice: un provvedimento simile rischia di essere bocciato al referendum.