Wta Praga 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il, le, gli, latv edel WTA 250 di, torneo di scena da domenica 21 a venerdì 26 luglio. Non sono presenti italiane nel torneo che si disputa sulla terra rossa in Repubblica Ceca, utile per preparare l’appuntamento olimpica. La prima testa di serie è la beniamina di casa Barbora Krejcikova, fresca del titolo a Wimbledon, seguita dalle connazionali Linda Noskova e Katerina Siniakova. TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva del WTA 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttaattraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).