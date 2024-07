WTA Iasi Mirra Andreeva conquista il primo titolo della carriera Avanesyan si ritira nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)non dimenticherà mai il torneo WTA di. Sulla terra rossa rumena la diciassettenne russa hato il suo, battendo in finale la connazionale Elina, che si èta nel corso delset quando il punteggio vedevaavanti per 5-7 7-5 4-0 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. La partita si era messa subito bene per, che ha strappato il servizio in apertura. La reazione dinon si è fatta attendere, visto che nel quarto game è arrivato il controbreak.è subito tornata avanti di un break e poi non ha sfruttato tre palle per salire addirittura sul 5-2. Annullate le occasioni di doppio break,ha strappato nuovamente il servizio alla connazionale, pareggiando sul 4-4.