Usa | Barack e Michelle Obama appoggiano la candidatura di Kamala Harris alla Casa bianca | VIDEO

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ancheladella vicepresidente degli Stati Unitiper i democratici alle elezioni presidenziali previste il prossimo 5 novembre. “All’inizio di questa settimana,e io abbiamo chiamato la nostra amica”, ha scritto oggisul suo profilo X (ex Twitter). “Le abbiamo detto che secondo noi diventerà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno”. “In questo momento critico per il nostro Paese”, ha spiegato l’ex presidente degli Stati Uniti, “faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi unirete a noi”. L’ex coppia presidenziale ha poi pubblicato undella telefonata in cui annunciavano ail proprio sostegno.