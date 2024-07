Temptation Island 2024 | Ecco chi starebbe frequentando Martina dopo il docu-reality | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024)il falò di confrontòe Raul hanno deciso di separarsi e hanno preso due strade diverse:con chiuscendo la ragazza una volta tornata alla vita reale. Nell'ultima puntata di, il falò di confronto traDe Ioannon e Raul Dumistras ha segnato la fine della loro relazione. Come ampiamente anticipato, i due ragazzi hanno deciso di non continuare il loro rapporto e, rispondendo alla classica domanda di Filippo Bisciglia, hanno dichiarato che avrebbero lasciato l'Is Morus Relais da single. Le nuove frequentazioni diDe Ioannon e Raul Dumistras Il percorso all'interno deldei due ex fidanzati è stato molto diverso.ha trovato subito una sintonia con Carlo Marini, l'ex corteggiatore di Manuela Carriero nel programma Uomini e Donne di Maria